Die Davidson Wildcats haben insgesamt 25 Partien in ihrem Programm 2020/21, 18 davon in der Conference. Das anschließende A-10-Turnier ist vom 10. bis 14. März 2021 neuerlich in Brooklyn angesetzt. Brajkovic hat bisher 64 Spiele für Davidson absolviert, davon 63 in der Startformation, und verbuchte dabei im Schnitt 10,7 Punkte und 5,5 Rebounds pro Partie.