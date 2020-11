„Bei der Frau handelt es sich um eine 50-jährige rumänische Staatsbürgerin. Die sich vermutlich auch am 27. Oktober für einen ähnlichen Einschleichdiebstahl in Köttmansdorf zu verantworten hat“, sagt die Polizei und fügt hinzu: „Eine damalige Zeugin erkannte die 50-Jährige sofort. Bei der Einvernahme zeigte sich die Frau jedoch nicht geständig.“ Sie gab lediglich an, sie habe die Häuser betreten da sie auf Arbeitssuche sei. In beiden Fällen wird die 50-Jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.