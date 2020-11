Bereits im Jänner will man - vorbehaltlich einer Marktzulassung - in Österreich mit den ersten Impf-Tranchen gegen das Coronavirus beginnen. Die Impfstrategie umfasst laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Clemens Martin Auer, Covid-Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium, drei Phasen. In der ersten Phase, die den Jänner und Februar 2021 umfasst, werde Impfstoff nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Auer schätzte, dass zunächst eine Million Dosen vorhanden sein können. Bei zwei notwendigen Teilimpfungen pro Person wären damit 500.000 Menschen zu immunisieren.