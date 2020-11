„Generell appellieren wir an das Verantwortungsbewusstsein aller, sich vor allem jetzt im zweiten Lockdown an die Regeln im Straßenverkehr zu halten und umsichtig zu handeln und defensiv sowie rücksichtsvoll unterwegs zu sein - nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch zum Schutz anderer Personen“, so ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé. Brenzlige Situationen oder gar Unfälle müssten unbedingt vermieden werden, um auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern nicht unnötig zu belasten. Oder weil nicht garantiert ist, dass ein Platz auf der Intensivstation frei ist.