Die Überlastung der Spitäler in Vorarlberg ist auch die Folge eines falschen Sparens im System, meint Diettrich. Vorarlberg habe mit 529 Betten pro 100.000 Einwohner die geringste Spitalsbettendichte aller Bundesländer - und zudem auch die schlechteste Personalausstattung. „Das hiesige Krankenhauswesen ist Spitz auf Knopf gestrickt und war bereits in der Vergangenheit, zum Beispiel in schweren Influenzasaisonen, öfters an der Belastungsgrenze und darüber hinaus“, kritisiert der Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz.