Pause für Ibrahimovic

Nach seiner im Spiel gegen Napoli erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel wird er Milan rund zwei Wochen fehlen. Ibrahimovic, der in sechs Liga-Spielen in dieser Saison zehn Tore erzielt hat, verpasst damit wohl die zwei Europa-League-Spiele gegen Lille und Celtic und in der Serie A zumindest das Sonntag-Spiel gegen Fiorentina.