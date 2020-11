Schalke konnte seit Jänner kein Spiel mehr in der deutschen Bundesliga gewinnen. Diese Negativserie dauert mittlerweile seit 24 Runden an, ist aber nicht die schlechteste Serie aller Zeiten in der Bundesliga. Den Rekord hält Tasmania Berlin aus dem Jahr 1965-66. Die Westberliner konnten in 31 aufeinanderfolgenden Spielen nicht gewinnen. Und man will diese Spitze mit niemandem teilen.