85 Prozent sind Sessel- und Schlepplifte

85 Prozent der Anlagen sind offene Beförderungsmittel, also Sessel- und Schlepplifte. Was sich in den vergangenen Jahren - speziell in Konkurrenz zu größeren Skigebieten in anderen (Bundes-)Ländern - nicht immer als Vorteil erwiesen hat, bietet gerade jetzt die ideale Voraussetzung, um den Gästen ein sicheres Bergerlebnis bieten zu können.