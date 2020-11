Unterhaltung ist wichtig

Der Däne ist der Boss („wir sind eine dänische Band“), ein Soloprojekt sollte The New Madness trotzdem nicht sein. „Ich habe Leute gesucht, die meine Songs spielen, sie aber auch eingeladen, die Lieder auf ihre Art zu interpretieren - innerhalb von bestimmten Grenzen“, betonte Sorensen. „Daran hat sich nicht viel geändert. In der Regel bringe ich einen Song in den Proberaum mit und wir schauen, wie wir ihn gemeinsam verbessern können.“ Das Album und damit auch die neue Single „Love Me Like A Bad Girl“ strotzen bei aller Liebe zum Garagenrock vor eingängigen Melodien. „Das hat einen einfachen Grund“, schmunzelte der Musiker. „Ein Song muss mich unterhalten. Tut er das nicht, dann stelle ich ihn gar nicht fertig.“



APA/Wolfgang Hauptmann