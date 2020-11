Kurz vor 20 Uhr kam es am 23. November zu einem Raub in einem Linienbus in Kuchl. Ein Busfahrer, der auf der Fahrt von Golling nach Salzburg unterwegs war, wurde von einem bisher unbekannten Täter vermutlich mit einer Waffe bedroht und aufgefordert, Geld herauszugeben. Der Buschauffeur reagierte jedoch nicht sofort, deswegen erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf. Anschließend machte der Lenker eine Vollbremsung bei der, der Täter stürzte. Diese Möglichkeit nutzte der Fahrer um über den Hinterausgang zu entkommen. Der Täter flüchtete mit der Geldtasche des Opfers, in der sich ein zweistelliger Euro-Betrag befand, in eine unbekannte Richtung. Er war schwarz gekleidet, trug eine dunkle Mütze und sprach mit ausländischem Akzent. Eine erste Fahndung verlief bisher negativ. Zum Tatzeitpunkt war kein weiterer Fahrgast mit dem Bus unterwegs.