Im Jahr 2019 blätterte Hamilton satte 35 Millionen Euro für ein atemberaubendes Penthouse in New York hin. Eine wahre Nobel-Residenz im Stadtteil Tribeca in Manhattan. Davor hatte er 20 Millionen Euro für eine einzigartige Villa mit sechs Schlafzimmern in West-London bezahlt. Außerdem besitzt er unter anderem noch eine Wohnung in der Schweiz und wie viele seiner Rennfahrer-Kollegen ein Haus in Monaco.