Zwei 18:55-Uhr-Partien stehen heute in der Champions League in der Gruppe E an. Chelsea und Sevilla können mit einem Sieg alles klarmachen, die Londoner gastieren in Rennes, die Spanier in Russland. Aber Achtung: Für Rennes und den FK Krasnodar ist das die letzte Chance im Kampf um den Aufstieg. Vor allem die Franzosen wittern ihre Chance: Der Doppelpack-Schütze vom Hinspiel, Timo Werner, fehlt bei Chelsea. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.