Während Katharina Liensberger am Donnerstag beim Parallel-Heimweltcup in Zürs am Arlberg um den Sieg kämpft, arbeitet Levi-Überraschung Magdalena Egger in Obergurgl bereits an ihrem nächsten Coup. Im Fokus: Eine Disziplin, in der es für die 19-Jährige bislang noch nicht ganz nach Wunsch lief...