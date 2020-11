Reisekoffer (braucht derzeit keiner) und Handtaschen verkauft Wolfgang Mayer. Das Geschäft in der Wiener Favoritenstraße hat er von den Eltern übernommen. Weil er vor dem Ruin steht und noch keinerlei Hilfe erhalten hat, ist der 56-Jährige in den Hungerstreik getreten: „Ich will nur, was uns die Regierung versprochen hat.“