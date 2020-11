Vom Fußball leben können in Österreich, im Gegensatz zu den Männern, nur die wenigsten Frauen. Auch die Klubs in der obersten Liga sind bei weitem nicht so professionell geführt wie bei den Herren. Zwischen Salzburgs Beiträgen in den obersten Klassen (den Bullen und dem FC Bergheim) liegen Welten. Dennoch ist die Fortsetzung der höchsten beiden Damenligen ein wichtiger und großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Ohne die Hilfe des österreichischen Fußballbundes (ÖFB) wäre eine Fortführung der Saison unter den Corona-Maßnahmen aber auf keinen Fall möglich gewesen.