Unterdessen verbessert sich im ehemaligen Corona-Hotspot die Lage. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen fiel inzwischen auf 176. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Spanien rund 1,5 Millionen Personen mit dem Corona-Virus infiziert. 42.600 Menschen starben an der Viruserkrankung. Am Dienstag will die Zentralregierung von Ministerpräsidenten Pedro Sanchez einen Impfplan für das kommende Jahr vorstellen.