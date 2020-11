Bereits Samstagnacht randalierten kurz vor 23 Uhr zwei vorerst unbekannte Jugendliche in einer Parkgarage in Imst. Wie die Videoüberwachung zeigt, griff einer der beiden zu einem faustgroßen Stein und schlug damit eine Glasschiebetüre ein, daraufhin flüchteten die beiden. Am Montag konnten die Burschen dann geschnappt werden - denn ein Detektiv erkannte einen der Täter, einen Türken (14), in der Nähe des Supermarktes wieder.