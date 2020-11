Triumph bei US Open

Im März unterbrach Corona die Tour, Dominic hielt sich mit unzähligen Matches und Exhibitions fit. Rückkehr in New York. Nach einer Pleite zum Start in Cincinnati triumphierte er bei den US Open. „Alleine deshalb kann ich heuer nur positiv bilanzieren“, sagt Thiem, „in New York habe ich meinen Kindheitstraum verwirklichen können.“