Ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus der Steiermark wollte am Montagabend gegen 17 Uhr auf der Lavamünder Straße (B80) in Ruden, Bezirk Völkermarkt, einen Lkw überholen. Im Zuge dessen hat der Mann einen vor dem Laster fahrenden und nach links in eine Gemeindestraße abbiegenden Pkw übersehen und diesen schwer erfasst. Das Auto - gelenkt von einer 34-jährigen Völkermarkterin welche ihre elfjährige Tochter dabei hatte - wurde durch die Kollision in einen Acker geschleudert wo in weiterer Folge auf dem Dach zum Liegen kam.