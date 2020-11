„Andrea Limbacher ist noch verletzt, so war ich mit den Burschen allein. Da wir auch nicht mit anderen Nationen trainieren durften, fehlen mir jetzt Vergleichswerte. Ich weiß derzeit nicht, wo ich stehe. Vom Gefühl her passt es aber ziemlich.“ Improvisation war in der Vorbereitung das ungeliebte Mode-Wort. „Skitests wären schon wichtig. Auf den Gletschern können wir dies auf Naturschnee machen - solche Bedingungen wirst du aber bei keinem Weltcup haben, da fahren wir immer auf Kunstschnee. Nun hoffe ich auf die Gaal.“