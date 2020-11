Eishockey-Rekordmeister KAC muss am Dienstag ohne Cheftrainer Petri Matikainen und dessen Assistenten Juha Vuori zum Spiel der ICE Hockey League in Bratislava antreten! Nachdem bei Mitgliedern des Trainerstabs Montagfrüh Covid-19-Symptome vorgelegen waren, wurde das Training abgesagt und das Team begab sich in Mannschaftsquarantäne.