Am Rande der zur Thanksgiving traditionellen Kämpfe zwischen den Wrestlern aus den beiden Shows Smackdown und Raw trat der Undertaker zum letzten Mal zum bekannt schaurigen Glockenläuten ein. Und diesmal richtete er die Worte „Ruhe in Frieden“ an sich selbst (siehe Tweet unten). Vor den Augen alter Weggefährten und Rivalen - darunter Ric Flair, Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash, Booker T, JBL und der Vater von Jimmy und Jey Uso, Rikishi - wurde ein Video über die Karriere des 55-Jährigen gezeigt. Coronabedingt wurde die Wrestling-Show aus dem Thunderdome in Orlando (US-Staat Florida) in die Wohnzimmer der angemeldeten Zuschauer per Livestream übertragen.