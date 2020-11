Am 23. November ging der Vater einer 32-jährigen Hundebesitzerin mit dem 7-jährigen Hund in Kremsmünster bei einer Wohnanlage Gassi. Im Bereich der Kreuzung Hofwiese in Kremsmünster nahm der Hund einen Köder auf und verzehrte ihn. Ein Teil dieses Köders konnte dem Hund gerade noch entrissen werden. Es handelte sich dabei um ein faschiertes rosafarbenes Fleischstück.