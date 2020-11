„Das Gefühl jetzt ist angenehmer als am Ende unserer letzten Meisterrunde“, grinst der 30-Jährige, der das Erfolgsgeheimnis in der Sturm-Abwehr kennt. „Ich weiß immer, was die Verteidiger machen und bringe mich dann richtig in Position.“ Das Zusammenspiel funktioniert - ebenso wie Siebenhandl auch in Graz schon seit Jahren „funktioniert“. „Ich fühl mich sehr wohl“, so der „Handschuh“, auf den sich auch Teamchef Franco Foda verlässt und ihn immer wieder in den erweiterten ÖFB-Kader holt. Und so auch den EM-Traum von Siebenhandl stets am Köcheln hält.