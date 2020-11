Das Ende der Geisterspiele naht - zumindest in England! Denn dort kehrt man nach einem vierwöchigen Teil-Lockdown Anfang Dezember wieder zu einem Warnstufen-System mit regionalen Corona-Beschränkungen zurück! „Wir werden zu einem regionalen Ansatz mit verschiedenen Stufen zurückkehren - und dort die strengsten Maßnahmen einführen, wo Covid am präsentesten ist“, sagte der britische Premier Boris Johnson am Montag in einer virtuellen Ansprache an das Londoner Parlament.