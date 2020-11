Trotz eines neuen, umsichtigen Landesjägermeisters reißt die Kritik an der Standesvertretung der 13.000 Kärntner Weidmänner nicht ab. Hunderte Briefe erhielten Behörden und Politik in den vergangenen Monaten, in denen auf angebliche Missstände hingewiesen wird. Die Folge: Der Rechnungshof prüft nun die Jägerschaft.