Drogenversteck in Wohnung

Unmittelbar darauf wurde auch das Drogenversteck, eine Wohnung in Mattighofen, durchsucht und dabei unter anderem große Mengen an verschiedenen Suchtmitteln in Straßenverkaufsmengen sichergestellt. Der bosnische Beschuldigte ist zum Verkauf der Drogen geständig und wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.