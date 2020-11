Der frühere Staatschef muss sich gemeinsam mit seinem langjährigen Anwalt und Freund Thierry Herzog wegen vermuteter Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verantworten. Den beiden 65-Jährigen drohen jeweils eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren und eine Geldstrafe von einer Million Euro. Das Gerichtsverfahren gilt als beispiellos. Denn einen derartig schweren Vorwurf gegen einen früheren Staatspräsidenten hat es in der von Charles de Gaulle 1958 gegründeten „Fünften Republik“ noch nicht gegeben. Der Prozess wurde allerdings am Montag rasch unterbrochen, denn ein weiterer Angeklagter, der 73-jährige Jurist Gilbert Azibert, drang auf einen Aufschub aus gesundheitlichen Gründen. Der Prozess soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Aziberts roter Angeklagtensessel blieb am Montag leer.