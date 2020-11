Der Biathlon-Weltverband hat den in der letzten Weltcup-Phase 2020/21 geplant gewesenen Olympia-Test in Peking (Zhangjiakou) wegen der Pandemie aus dem Rennkalender gestrichen. Laut IBU-Mitteilung vom Montag folgt auf die WM in Pokljuka (9.-21.2. 2021) nun eine Doppelveranstaltung in Nove Mesto (CZE) ab 4. März. Das Weltcup-Finale soll wie geplant in Oslo (18.-21.3.) in Szene gehen.