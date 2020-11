Unternehmer Ernst Zimmermann war am vorläufig letzten Sitzungstag der einzige Zeuge. Nicht erschienen sind die Aufsichtsräte Wilhelm Grafl, Karl Bader und Siegfried Mörz - mit Berufung auf das Covid-19-Risiko. Tags zuvor hatten sich Ex-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Giefing, Ex-Vorstand Walter Hack und Ex-Vorständin Maria Pleier entschuldigt. In ihrem Fall droht eine Beugestrafe. Der letzten Sitzung ferngeblieben ist auch SPÖ-Geschäftsführer Roland Fürst - aus Vorsicht. Seit fast einer Woche ist er in Quarantäne, sein Test war aber negativ.