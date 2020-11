„Ja, Sie sind das, von Ihnen hab ich ja schon lange nichts mehr gehört, wie geht es Ihnen denn?“ - Was für eine nette Begrüßung. Und was für ein bemerkenswertes Gedächtnis! Genau zwei Jahre ist es her, dass wir mit Olga Krenn ein Interview gemacht haben, als sie 100 Jahre alt geworden war und von ihrem bewegten Leben erzählt hat. Und jetzt erinnert sie sich noch immer daran, ist geistig fit und rege. Und richtig humorvoll: „Ich überbrücke halt die Zeit, bis man dorthin kommt, wo man am Ende halt hinkommt“, sagt die sympathische Dame, die im Grazer „Haus der Barmherzigkeit“ untergebracht ist und sich dort rundum wohl und bestens betreut fühlt.