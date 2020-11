„Seit Ausbruch der Corona-Pandemie höre ich immer: Wir sitzen alle im selben Boot. Aber das tun wir nicht! Es macht im Lockdown einen Unterschied, ob Familien in beengten Wohnverhältnissen leben oder viel Platz haben, um sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Ob in einer Beziehung extreme Abhängigkeiten herrschen oder nicht.“ Gabi Plattner ist es wichtig, das festzuhalten. Die Leiterin des Frauenhaus Tirol – die größte Einrichtung dieser Art im Land – erinnert sich mit Schaudern an die Quarantänezeit. Eine gespenstische Stille legte sich übers Land. Mit dem verordneten Rückzug ins Private wuchs die Gefahr von Gewalt in Familien. „Für Frauen wurde es schwer, aus gefährlichen Situationen zu flüchten“, sagt Plattner. Betroffene hätten sich nicht einmal ins Frauenhaus getraut. „Dafür hatten wir mehr Beratungen am Telefon und per Email.“ Das berichten auch andere Organisationen. Die Frauen-Helpline gegen Gewalt hatte 38 Prozent mehr Anfragen.