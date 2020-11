FPÖ: Regierung will „Geld aus der Tasche ziehen“

Die FPÖ schrieb in einer Aussendung am Montag, dass die geplante NoVA-Erhöhung jedoch weniger Luxusautos treffe, sondern viel mehr durchschnittliche Familienautos, wie etwa einen VW Sharan, den die Freiheitlichen als Beispiel heranzogen. Hafenecker rechnete vor, dass die ÖVP und Grünen den Besitzern eines Sharan bis 2024 „doppelt so viel, nämlich 6560 Euro anstatt der bisherigen 3344 Euro aus der Tasche“ ziehen würden.