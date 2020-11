Zappenduster ist es des Nächtens in der obersteirischen Gesäuse-Region. Eine Qualität, die beinahe nirgendwo mehr in dieser Ausprägung zu finden ist: „Reklametafeln, Gewerbebeleuchtung und vieles mehr erzeugen Licht, das vielerorts sinnlos in den Himmel abgestrahlt wird“, weiß Andreas Hollinger vom Nationalpark Gesäuse.