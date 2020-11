Spasow war als aktiver Fußballer bulgarischer Meister, damals, 1978, noch mit Lokomotiv Sofia. Er spielte später bei Dunav und bei Levski in Sofia und als Legionär in Portugal bei Salgueiros, Beira Mar und Rio Ave. Nachdem er nach Hause zurückgekehrt war, wurde er Trainer. Seinen größten Erfolg als Coach feierte er 2015 mit Tscherno More Warna: Er holte den Cup und auch den bulgarischen Supercup. Zuletzt arbeitete er beim PFC Montana.