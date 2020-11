Hoffnung für Triebenertal

Ebenfalls positiv stimmt Lang die Haltung der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler zu anderen steirischen Brennpunkten: „Mir ist vollkommen klar, dass viele Menschen gerade auf der Triebener Straße enorm belastet sind“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag unter anderem in einem Interview. Gewessler signalisierte zudem klar Bereitschaft, an weiteren Schrauben zu drehen: Gemeinsam mit anderen Bundesländern wolle man ähnliche Problemfelder erheben um letztlich eine gesamtheitliche Lösung zu finden. Bislang scheiterte man ja etwa im Triebenertal an juristischen Hürden.