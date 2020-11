Sie tanzen, fotografieren, und schreiben - und sind ein fester Bestandteil der hiesigen Kulturszene: Nava Ebrahimi , Irina Karamarkovic, Omar Khir Alanam, Zahra Mani, Maryam Mohammadi, Igor Morosow, Natalia Morosowa, Fiston Mwanza Mujila, Marta Navaridas, Nabeel Taha Alkhalifah und Sanja Tosovic. Die Grundbotschaft: Die steirische Kultur ist so vielfältig wie die Menschen, die sie ausmachen. Kurt Flecker, Präsident der GKP, fand bei der Online-Präsentation unmissverständliche Worte: „Es gibt eine Stimmung in Österreich, die sehr nationalistisch ausgerichtet ist. Wir wollen den Menschen zeigen, welch wunderbare Leute in diesem Land sind, die für uns alle so wertvoll sind und dieses Österreich ausmachen.“