Während in Linz mit durchschnittlich 706 Euro für eine 70m²-Wohnung zu rechnen ist, muss man dafür in Graz 862 Euro, in Salzburg 1140 Euro und in Innsbruck 1329 Euro pro Monat berappen. Dies ergab die Auswertung der Daten aus dem Mikrozensus. „Gerade die aktuelle Corona-Krise macht deutlich, wie wichtig günstige Mieten in Krisenzeiten sind. Viele Menschen sind verunsichert, bangen um ihren Job und sind gezwungen, jeden Euro dreimal umzudrehen. In dieser Situation ist eine leistbare Miete ein wichtiges Mittel, um den Menschen die drückende Sorgenlast von den Schultern zu nehmen“, weiß GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler.