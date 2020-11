„Das kann es nicht sein. Ich werde mir das nicht gefallen lassen.“ Die Stimme von Hotelier Paul Perterer erhebt sich merkbar, sobald er über die angekündigten Coronahilfen des Bundes spricht. Denn: Seine Pension Lederergütl in Saalbach-Hinterglemm wird nach derzeitigem Stand keinen einzigen Euro an Entschädigungszahlungen für den zweiten Lockdown erhalten – und zwar wegen eines Todesfalls in der Familie des 68-Jährigen.