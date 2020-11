Die neue Wiener Stadtregierung ist angelobt: 54 von insgesamt 100 Abgeordneten kommen jetzt entweder von der SPÖ oder den NEOS. Aber was genau bedeutet das für die zukünftige Politik in der Bundeshauptstadt? Was kommt in den nächsten fünf Jahren auf die Wienerinnen und Wiener zu? Die erste sozial-liberale Koalition wirft viele Fragen auf. Diese versuchen Moderator Gerhard Koller und Meinungsforscher Christoph Haselmayer im krone.tv-Talk zu beantworten. Besonders spannend ist auch wie es in Zukunft mit den Wiener Grünen weitergehen soll, nachdem sich SPÖ und NEOS auch ohne sie viele Klimaziele vorgenommen haben.