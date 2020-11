Weniger ist mehr - und zwar ein Mehr an Qualität: Diesem Grundprinzip folgen drei junge Landwirte in Leithaprodersdorf. Die zwei Cousins und ein Freund sind aus ihren Technik-Berufen ausgestiegen, um gemeinsam Gemüse anzubauen. Bei ihnen gedeiht eine Vielzahl an Sorten, nur in Handarbeit ohne Traktor.