46 Corona-Fälle legen derzeit die Landesleitzentrale der Polizei in Oberösterreich lahm. Die Landespolizeidirektion Steiermark hilft aus. Wer also in Oberösterreich in den kommenden Tagen 133 oder 112 wählt, wird nach Graz verbunden. Dieses Notfall-Konzept könnte jedoch schon bald wieder Geschichte sein: „Die Werte der Infizierten sind so niedrig, dass vielleicht ein Großteil bereits Ende der Woche wieder in den Dienst zurückkommen kann“, so Polizeisprecher David Furtner.