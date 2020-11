Jährlich entstehen österreichweit durch Einweggeschirr in der Gastronomie rund 1700 Tonnen Müll - eine Zahl die durch die Corona-Krise heuer wohl noch weiter nach oben geschnellt sein dürfte. So wird kaum jemandem entgangen sein, wie viel Müll die MA 48 allein in den Wochen während des letzten Lockdowns im Frühjahr zu entsorgen und verwerten hatte.