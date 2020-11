Lokale warten auf Weihnachts-Maßnahmen

Die Lokale am Gardasee warten mit Spannung auf die Beschlüsse der Regierung in Rom bezüglich der Weihnachtszeit. Einen endgültigen Beschluss will die Regierung bis 3. Dezember fassen. An diesem Tag läuft die Verordnung aus, mit der in Italien ein „Ampelsystem“ aus gelben, orangen und roten Regionen mit unterschiedlichen Restriktionen je nach Risikogruppe eingeführt wurde.