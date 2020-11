Was ist los?

Laut der spanischen Sporttageszeitung “AS“ leistete sich der zuletzt zum besten Spieler der Welt gewählte Messi insgesamt 23 Ballverluste. In der heurigen Meisterschaft erkennt man Messi kaum wieder. Der Argentinier traf in acht Spielen gerade mal dreimal und gab zwei Assists. Noch dazu hatte Messi in der Liga im gesamten Jahr 2020 noch kein einziges Auswärtstor erzielt. Fürwahr eine Statistik des Grauens für einen Messi.