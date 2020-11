Weil Sauerstoffleitungen plötzlich wegen zu vieler Corona-Patienten vereist waren, mussten mehrere an Covid-19 Erkrankte am vergangenen Freitag vorsichtshalber vom Klinikum Krems in Niederösterreich in die beiden Nachbarspitäler nach St. Pölten und Tulln umgeleitet werden. Die Wartungsfirma behob das Problem, die Ursache steht aber weiterhin nicht fest. Gefahr für Patienten, die auf Beatmung angewiesen sind, habe jedenfalls zu keiner Zeit bestanden, betonte Krankenhaussprecherin Nicole Karall.