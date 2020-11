Das Naturparkzentrum in Rohrbach im Bezirk Mattersburg nimmt nun konkrete Formen an. Die coronabedingt ruhigere Zeit nutzen die Verantwortlichen, um das Projekt voranzutreiben. Die Angebote sollen sich an Ausflugsgäste, Wanderer, Touristen und Naturliebhaber richten, aber auch an Schulen und Kindergärten.