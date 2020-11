Zwei Weltcup-Wochenenden in Kontiolahti

Ob die Zuschauerzulassung auch beim unmittelbar folgenden zweiten Kontiolahti-Weltcup (3.-6. Dezember) noch gilt, ist offen. Die finnischen Regierungsvorschriften gelten vorerst nur bis Ende November. Diese hatten auch schon am vergangenen Wochenende beim Damen-Skiweltcup in Levi Zuschauer im Zielraum erlaubt.