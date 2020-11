Wurden am Samstag noch 1873 Erkrankte gezählt, so waren es am Sonntag nur noch 1782 und am Montag 1729 Personen. Ebenfalls ein positiver Lichtblick: Gestern musste erstmals seit zwei Wochen kein weiterer Corona-Toter beklagt werden. 68 Menschen sind bisher an dem Virus gestorben.