Zur Vorgeschichte: Seit Jahrzehnten ist die Volkspartei der Landeshauptstadt ein Sorgenkind der VP-Landesspitze. Vizebürgermeister Matthias Adl bildet mit Markus Krempl-Spörk und Florian Krumböck die Speerspitze der schwarzen Opposition im SP-dominierten Rathaus. Zwar angesehen in der Parteizentrale in der Ferstlergasse, reichte es aber kaum zu großen Zugewinnen. Aufgrund fehlender Chancen auf Platz 1 sollte auch vor dem Wahlgang am 24. Jänner auf große Umbrüche verzichtet werden. Mit Romy Windl gab es aber jedenfalls ein neues Gesicht für den zweiten Listenplatz – aufgestellt von der Landespartei. Übergangene Hoffnungsträger und Alteingesessene in der Stadt sehen sich wohl benachteiligt, es folgt der Showdown.